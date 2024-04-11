Эксперт назвала основные шаги к финансовому счастью в семье

Финансовые проблемы вызывают серьезный стресс, а разногласия по поводу денег находятся в топе причин развода, рассказала финансовый эксперт, руководитель сервиса «ФинЗдоровье» Анна Деньгина, выступая на всероссийской просветительской эстафете «Мои финансы. Семейный бюджет» 11 апреля. Она назвала пять шагов к финансовому счастью в семье и объяснила, как не ссориться из-за денег.

Эксперт привела данные Всемирного банка, согласно которым, семьи, которые управляют своим бюджетом, на 20% меньше тратят, в пять раз меньше конфликтуют из-за денег, в восьми случаях из 10 добиваются поставленных финансовых целей. Кроме того, в этом случае супруги испытывают меньше финансового стресса.

«[Можно сформулировать] пять шагов к финансовому счастью, которые помогут, если двигаться в сторону финансово-бюджетного компромисса: не ссориться из-за денег, решать конфликты, вместе двигаться к целям, управлять рисками, формировать культуру и передавать ее детям», — отметила Деньгина.

По ее мнению, жить без разногласий невозможно, но нужно уметь прекращать ссоры.

Чтобы не было конфликтов из-за денег, следует сначала выстроить свою понятную финансовую экономическую систему, понять, как зарабатываются деньги, на что они тратятся. И нужно обязательно вести бюджет, делать личные накопления, а также развивать навыки эмпатии, учиться взаимодействовать с другими людьми, изучать психологию, чтобы научиться не ссориться.

Деньгина выразила мнение, что любой конфликт позволяет найти пути решения.

«Предлагаю в части конфликтов смотреть не только с точки зрения проблемы, но и с точки зрения возможности: чему можем научиться, как мы можем из этого выйти, каких посредников можем привлечь, чтобы конфликт урегулировать. Такой подход позволяет нам расти. Обязательно учитесь докапываться до сути вещей и корня конфликта», — посоветовала она.

Кроме того, следует учиться быть финансово самостоятельным.

При этом в семье важно вместе двигаться к целям.

«Доказано, если есть финансовые цели, то путь к финансовому благополучию имеет 100-процентную вероятность, если финансовых целей нет, то вероятность уменьшается», — подчеркнула эксперт.

Формируя цели, необходимо исходить из своих ценностей. Но личные и семейные цели могут быть разными. Для достижения результата важно уметь планировать.

Говоря об управлении рисками, Деньгина посоветовала создать подушку безопасности, поймать свой «уровень достаточности ресурсов» — понять, сколько необходимо средств, чтобы чувствовать себя хорошо, а также тренировать бдительность и критическое мышление, чтобы не попасться на уловки мошенников. Кроме того, по ее мнению, следует научиться планировать свою жизнь сценарно — представлять положительный, нейтральный и негативный варианты событий.

Также эксперт указала на значимость формирования финансовой культуры.

«Формируйте финансовые привычки, которые можно отнести к здоровым финансовым привычкам: вести учет доходов и расходов, планировать покупки, распределять доходы по личной финансовой формуле», — подчеркнула она.

Не стоит забывать и о сбережениях и регулярно откладывать часть денег.

«Расширяйте свой финансовый кругозор, финансовый кругозор своей семьи. Лекции, различные досуговые мероприятия, креативный контент, который нам помогает в этом, — всё это наши инструменты», — добавила Деньгина.

Она напомнила, что вместе с партнером необходимо решить, какой вклад будет вносить каждый член семьи в общее домохозяйство. Существуют разные модели управления бюджетом: общий, раздельный и смешанный. И в каждой семье складывается своя система координат, но важно, чтобы было понимание, почему выбрана та или иная модель, какие есть плюсы, минусы и как можно договариваться.

Кроме того, стоит распределить финансовые роли: определить, кто может быть «министром финансов», а кто «замминистра финансов».

«Всегда убеждайтесь в том, что у вас есть общие ценности и цели, которые будут вас объединять. Подумайте о ключевых принципах вашей семьи. Развивайте эмоциональный капитал и доверительные отношения. Полюбите деньги в хорошем смысле этого слова — это не про жадность, а про то, что это тот ресурс, который помогает нам жить качественной и счастливой жизнью», — заключила Деньгина.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что более половины (51%) опрошенных россиян не имеют сбережений, а 12% находятся в процессе накопления. И только у 37% респондентов есть финансовая подушка безопасности. Об этом говорится в результатах исследования международной образовательной платформы DEFIN. При этом среди поучаствовавших в опросе жителей России с накоплениями 82% мужчин и только 18% женщин.