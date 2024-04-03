Только 37% опрошенных россиян сформировали финансовую подушку безопасности

Более половины (51%) опрошенных россиян сообщили, что сбережений у них нет, а 12% находятся в процессе накопления. И только у 37% россиян есть финансовая подушка безопасности, говорится в результатах исследования международной образовательной платформы DEFIN, с которыми ознакомились «Известия» 3 апреля.

Отмечается, что среди жителей России с накоплениями 82% мужчин и только 18% женщин.

При этом финансовой подушкой респонденты считают сумму накоплений от 100 тыс. рублей (33%). Чуть более четверти опрошенных (27%) назвали сбережениями сумму от 50 тыс. рублей, 18% — от 300 тыс. рублей, 16% — от 30 тыс. рублей. Еще 3% россиян оценивают финансовую подушку в сумму до 10 тыс. рублей, столько же — более 500 тыс. рублей, а 2% — более 10 тыс. рублей.

Треть опрошенных откладывают средства на пенсионное обеспечение, четверть — на образование, еще четверть — на покупку недвижимости. Каждый 10-й копит на путешествия, а 7% на крупные покупки, выяснили эксперты.

Как уточняется в результатах исследования, респонденты со сбережениями или те, кто находится в процессе накопления денег, предпочитают откладывать фиксированный процент от доходов (63%). При этом 16% откладывают премию в полном объеме, а 12% — определенную небольшую сумму на ежедневной основе. Еще 9% россиян отправляют в финансовые запасы сумму, которую готовы были потратить на импульсивную покупку, но передумали.

Кроме того, 24% опрошенных рассказали, что их ежемесячные доходы составляют от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, у 21% — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, у 19% — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Почти каждый 10-й (11%) респондент зарабатывает по 80–100 тыс. рублей в месяц, 8% — от 100 до 150 тыс. рублей, а 4% — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. По 2% россиян получают от 200 тыс. до 300 тыс. рублей и более 300 тыс. рублей.

Ранее, 2 апреля, директор проектов дивизиона «Инвестиции и накопления» «СберСтрахования жизни» Ирина Харитонова рассказала «Известиям», что существуют разные финансовые инструменты сохранения и приумножения средств. Среди таких вариантов: банковские вклады, накопительные счета и накопительное страхование жизни. Она отметила, что, выбирая способ для увеличения капитала, нужно учитывать такие факторы, как объем свободных денег, предполагаемый срок накопления, наличие у инструмента защитных механизмов.