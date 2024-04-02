Эксперт рассказала о вариантах приумножения накоплений

Существуют разные финансовые инструменты сохранения и приумножения средств. Среди таких вариантов: банковские вклады, накопительные счета и накопительное страхование жизни (НСЖ). Директор проектов дивизиона «Инвестиции и накопления» «СберСтрахования жизни» Ирина Харитонова рассказала «Известиям» об особенностях этих инструментов и о том, как россияне могут не только сохранить, но и приумножить свои накопления.

Эксперт отметила, что, выбирая способ для увеличения капитала, нужно учитывать такие факторы, как объем свободных денег, предполагаемый срок накопления, наличие у инструмента защитных механизмов.

Харитонова обратила внимание на то, что в прошлом году в РФ вырос интерес населения к банковским вкладам.

«По статистике Банка России, объем средств физлиц на банковских счетах к концу III квартала 2023 года достиг 40,8 трлн рублей. Больше половины из них — 25,8 трлн рублей — это срочные вклады. Вслед за ключевой ставкой выросли и ставки по депозитам, которые на конец прошлого года составляли 16–18,5% годовых. Поскольку смягчения денежно-кредитной политики пока не наблюдается, ставки по вкладам остаются на том же уровне. Соответственно, если на руках имеются накопления, которые не планируется тратить в ближайшее время, логично направить их на банковский вклад, чтобы зафиксировать максимальную доходность», — добавила она.

По ее словам, следует разделить сбережения на несколько вкладов с разными сроками и условиями: это позволит нивелировать риски при дальнейших изменениях ставок.

В то же время главным плюсом накопительных счетов она назвала мобильность.

«В любой момент и в любом объеме с них можно снимать деньги, равно как и пополнять их. Но вот ставка по таким счетам обычно ниже, чем по вкладам», — заметила Харитонова.

Говоря о НСЖ, эксперт отметила, что повышение ключевой ставки увеличило и доходность программ накопительного страхования жизни. В настоящее время ставки по ним составляют около 22% для договоров на 10–15 лет и до 35% для договоров со сроком 30 лет. Но для получения максимальной доходности договор потребуется заключить минимум на 10 лет.

«Впрочем, эти программы привлекательны не только ставкой, но и включенной в них страховой защитой, которая распространяется на весь срок договора. Если произойдет страховой случай, страховщик выплатит компенсацию или продолжит делать взносы за клиента. Поэтому программы НСЖ можно рассматривать в том числе и как инструмент для передачи капитала. Более того, для программ сроком от пяти лет доступен налоговый вычет. Можно выбрать договор с единовременным взносом или в рассрочку», — уточнила она.

При этом Харитонова не исключила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики Банка России может наступить уже летом текущего года. В результате чего снизятся проценты по вкладам и накопительным программам.

Ранее, 29 марта, директор по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров рассказал «Известиям» об особенностях дисконтных облигаций в РФ. Он объяснил, что такие ценные бумаги обладают теми же параметрами, что и обычные. Однако их важная особенность — размещение ниже цены номинала. То есть эти облигации не дают возможности получения купонных выплат. Доход по ним формируется как разница между ценой погашения и ценой размещения. Плюсом таких ценных бумаг он назвал возможность получения значительной прибыли от прироста капитала, при соблюдении условия того, что в конечном итоге они будут погашены.