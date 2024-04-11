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Десант ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровскую косу

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ФСБ России совместно с Минобороны страны пресекли спланированную британскими спецслужбами высадку диверсионных групп спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровскую косу Херсонской области, уничтожив десант. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Операция была проведена ФСБ на основе оперативной информации. Помимо ликвидации десанта ВСУ, в ходе боя в плен был взят старший солдат 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) украинской армии Евгений Горин.

«Мы проходили подготовку под полным контролем и наблюдением сотрудников специальных служб Великобритании . <…> Это сотрудники SBS — специальная лодочная служба Королевской морской пехоты Великобритании», — рассказал пленный.

По его словам, перед военнослужащими была поставлена задача нанести огневое поражение находящимся на маяке бойцам Вооруженных сил (ВС) России и по возможности взять их в плен.

Кроме того, Горин подробно рассказал о ходе диверсионной подготовки на базе 5 RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й «железной» дивизии — единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир).

Он также дал показания о разработке инструкторами из Великобритании и проведении ССО ВСУ диверсии на буровой вышке МСП-17 (месторождение «Штормовое» Черного моря), чтобы захватить технические средства сопровождения полетов российских дронов.

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Спецназ ВСУ уже пытался высадиться на Тендровскую косу 28 февраля текущего года. Тогда военные ВС РФ ликвидировали диверсионную группу элитного 73-го морского центра ВМС Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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