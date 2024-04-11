Десант ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровскую косу

ФСБ России совместно с Минобороны страны пресекли спланированную британскими спецслужбами высадку диверсионных групп спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровскую косу Херсонской области, уничтожив десант. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Операция была проведена ФСБ на основе оперативной информации. Помимо ликвидации десанта ВСУ, в ходе боя в плен был взят старший солдат 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) украинской армии Евгений Горин.

«Мы проходили подготовку под полным контролем и наблюдением сотрудников специальных служб Великобритании . <…> Это сотрудники SBS — специальная лодочная служба Королевской морской пехоты Великобритании», — рассказал пленный.

По его словам, перед военнослужащими была поставлена задача нанести огневое поражение находящимся на маяке бойцам Вооруженных сил (ВС) России и по возможности взять их в плен.

Кроме того, Горин подробно рассказал о ходе диверсионной подготовки на базе 5 RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й «железной» дивизии — единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир).

Он также дал показания о разработке инструкторами из Великобритании и проведении ССО ВСУ диверсии на буровой вышке МСП-17 (месторождение «Штормовое» Черного моря), чтобы захватить технические средства сопровождения полетов российских дронов.

Спецназ ВСУ уже пытался высадиться на Тендровскую косу 28 февраля текущего года. Тогда военные ВС РФ ликвидировали диверсионную группу элитного 73-го морского центра ВМС Украины.

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