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Китай ввел контрмеры против двух фирм из США в ответ на продажу оружия Тайваню

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Фото: ТАСС/AP/Johnson Lai
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Китай вводит контрмеры против американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, которые осуществляют продажу оружия Тайваню. Об этом 11 апреля сообщает министерство иностранных дел КНР.

«Китай решил принять следующие контрмеры против компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, которые участвуют в продаже оружия Тайваню: заморозить движимое, недвижимое и другие виды имущества в Китае; не выдавать визы высшему руководству компаний, запретить въезд в страну», — указано в заявлении.

В МИД КНР подчеркнули, что США продолжают продавать оружие Тайваню, тем самым «серьезно нарушая принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике».

Кроме того, Вашингтон осуществляет вмешательство во внутренние дела Китая, что «наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР», отметила пресс-служба ведомства. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, 11 апреля, уточняет «Газета.Ru».

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Ранее, 10 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с экс-главой администрации Тайваня Ма Инцзю отметил, что жители Тайваня и материкового Китая должны бороться с внешним вмешательством и сепаратистской деятельностью.

До этого, 15 марта, официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Ли Пэнъюй заявил, что Китай выступает против военных контактов и попыток США «вооружить» Тайвань. Пекин призвал Вашингтон придерживаться «принципа одного Китая», прекратить любые военные контакты, а также оставить попытки вооружать остров.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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