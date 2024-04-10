Си Цзиньпин призвал жителей Тайваня и материка бороться с внешними силами

Жители Тайваня и материкового Китая должны бороться с внешним вмешательством и сепаратистской деятельностью за независимость острова. Об этом 10 апреля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с экс-главой администрации Тайваня Ма Инцзю.

«Внешнее вмешательство не может остановить историческую тенденцию к воссоединению страны», — отметил китайский лидер, слова которого приводит государственное агентство Синьхуа.

По мнению Си Цзиньпина, соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны решительно противостоять сепаратистской деятельности за независимость Тайваня и вмешательству внешних сил, твердо защищать общую родину китайской нации.

Экс-глава администрации Тайваня заявил, что напряженность в регионе вызывает обеспокоенность у многих жителей острова.

«Если начнется война между двумя сторонами, это будет невыносимо для китайского народа», — подчеркнул Ма Инцзю, слова которого приводит агенство Reuters.

По его мнению, китайцы по обе стороны пролива обладают достаточной мудростью, чтобы разрешать все споры мирным путем и избегать возникновения конфликтов.

26 марта в Совете по делам материка Тайваня, подразделении островной администрации сообщили «Известиям», что несмотря на растущие трения в отношениях, Пекин и Тайбэй общаются по неофициальным каналам. Там отметили, что коммуникация между двумя сторонами пролива ведется постоянно.

До этого, 15 марта, официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Ли Пэнъюй заявил, что Китай выступает против военных контактов и попыток США «вооружить» Тайвань. Пекин призвал Вашингтон придерживаться «принципа одного Китая», прекратить любые военные контакты, а также оставить попытки вооружать остров.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.