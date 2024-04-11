Врач назвала самый полезный фрукт

Авокадо можно назвать самым полезным фруктом, исходя из его питательных свойств и полезного влияния на здоровье. Об этом 11 апреля рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.

По словам медика, регулярное употребление этого продукта помогает укрепить иммунитет, снижает уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также замедляет процессы старения за счет антиоксидантов и витаминов в своем составе.

«Этот продукт содержит большое количество витаминов — группы В, Е, А, С, К, фолиевую кислоту, минералы — кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод, магний и множество других. Несмотря на высокую калорийность — в 100 г около 200 ккал, авокадо способствует похудению благодаря легкоусвояемым мононенасыщенным жирам», — пояснила врач.

Помимо этого, в авокадо выше, чем в других фруктах, содержания манногептулозы. Вещество благотворно влияет на состояние нервной системы, борется с чувством усталости и сонливостью.

«Содержащийся в авокадо витамин В1, который иногда называют витамином оптимизма, нормализует деятельность центральной и периферической нервной системы, участвует в передаче нервного возбуждения, регулируя обмен нейромедиаторов — ацетилхолина и серотонина», — продолжила Утюмова.

Врач отметила, что указанный витамин также оказывает влияние на когнитивные функции — концентрацию внимания, память, способность к интеллектуальному труду, снижает раздражительность.

Еще один витамин в составе авокадо — B12 — участвует в функционировании нервной системы, способствуя образованию структуры, формирующую оболочку нервных волокон миелина, который, в свою очередь, повышает скорость передачи нервных импульсов, подытожила гастроэнтеролог.

Ранее, 22 марта, врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рассказала, что польза авокадо раскрывается только при определенных условиях, а его неправильное хранение может сделать продукт опасным. Так, после нарезки продукт надо убрать в темное место либо в вакуумную упаковку, а также можно сбрызнуть лимоном для сохранности.