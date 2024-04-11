Криминальный авторитет Тбилисский обжаловал свой арест в суде

Криминальный авторитет Тэко Тбилисский (настоящее имя — Яков Измайлов) обжаловал свой арест. Соответствующая информация появилась 11 апреля в картотеке Тверского районного суда.

В настоящее время Измайлов объявлен в международный розыск. Ему вменяется ст. 201.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), по которой криминальному авторитету грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Суд заочно арестовал Измайлова 8 апреля, удовлетворив ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Измайлов обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также проходит по статье об уклонении от административного надзора или неоднократном несоблюдении установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений.

Согласно данным следствия, Измайлов занимал высшее положение в преступной иерархии с 1992 года. В 2015 году криминальный авторитет был осужден в Москве за хранение наркотических веществ и до 2018 года отбывал наказание в колонии особого режима.

Ранее, 27 февраля, сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело по факту создания в Смоленской области в 1990-х годах организованной преступной группировки (ОПГ). Уточнялось, что организатор ОПГ и 11 ее членов были арестованы.