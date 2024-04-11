Пять минус два

11 апреля в Кишиневе прошел первый форум, посвященный урегулированию замороженного приднестровского конфликта и интеграции территории ПМР в состав Республики Молдова. В мероприятии участвовали эксперты, ученые и политики из Молдавии, Румынии, стран Европейского союза. А вот представителей Приднестровской Молдавской Республики, а также Российской Федерации как ключевого участника мирного процесса и одного из гарантов безопасности в регионе на форуме не было.

Накануне мероприятия президент ПМР Вадим Красносельский на встрече с европейской делегацией в Приднестровье подверг критике формат и время проведения форума. По его словам, он считает его организацию «большой европейской ошибкой, следствием которой станет обнуление работы формата «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

Очевидно, что время и контекст выбраны совершенно не случайно, а с оглядкой на истечение президентского срока Майи Санду и ожидаемые осенью 2024 года выборы президента в республике. Популярность Санду лично и правящей партии «Действие и солидарность» падает, растет внутреннее недовольство внешнеполитическим курсом государства, социальной политикой и экономической ситуацией в стране. На этом фоне активизация сотрудничества с западными партнерами по «замороженным» вопросам представляется вполне актуальной. Продолжение ограниченного диалога с исключением из него сторон, придерживающихся собственного мнения, и потенциальное формирование альтернативной формату «5+2» платформы — всё это оказалось лейтмотивом прошедшего в Кишиневе однодневного форума.

Отдельного внимания заслуживает также и то, что дискуссии на панельных сессиях на вполне нейтральные темы (например, «Основные приоритеты политической повестки Молдовы в процессе реинтеграции») свелись к критике формата «5+2» с акцентом на осуждение российского присутствия в регионе и приднестровском процессе в целом, а также к несостоятельности проведения конструктивного равного диалога между Кишиневом и Тирасполем. Также была отмечена и вовлеченность РФ в молдавские дела: по мнению одного из экспертов, российские власти будут укреплять сотрудничество с пророссийскими районами [район — административно-территориальная единица в Республике Молдова] страны — как с левой, так и с правой стороны Днестра для дестабилизации ситуации в регионе.

Эта дискуссия разворачивается на фоне осложненной обстановки, в которой оказалась ПМР после решения Украины закрыть участок границы с Приднестровьем. Сейчас все товарные потоки поступают на территорию ПМР исключительно через территорию правого берега Днестра и должны соответствовать законам Молдавии. Таким образом, под угрозой оказались поставки некоторых предметов жизненной необходимости (как, например, медикаментов и медицинского оборудования), следующие в Приднестровье товары подвергаются введенным со стороны Кишинева пошлинам, часть экспортных поставок блокируется. Одновременно с этим в последние месяцы обострилась ситуация и в сфере безопасности: так, всё чаще на территорию ПМР, в том числе и вблизи военной инфраструктуры, поддерживаемой и обслуживаемой прежде всего российскими военными, попадают снаряды и дроны со стороны Украины. В этих условиях критика президента ПМР Вадима Красносельского носит не только политический характер, но и основывается на вполне осязаемых опасениях в сохранении безопасности на территории ПМР.

Организация форума со стороны Бюро по реинтеграции в сотрудничестве с Институтом европейской политики и реформ и рядом западных НКО на территории Молдавии стала в том числе и реакцией на интенсификацию сотрудничества между РФ и отдельными административными единицами и политиками, придерживающимися либо пророссийской, либо как минимум не прозападной линии в своем политическом дискурсе. Неоднократные визиты башкана Гагаузии Евгении Гуцул в Россию, поездка делегации Партии социалистов в Москву на встречу с представителями «Единой России», переговоры между партией «Возрождение» и российскими властями в Москве, принятие декларации на съезде депутатов Приднестровья в конце февраля 2024 года с обращением к Совету Федерации и Государственной думе РФ с просьбой обратить внимание на ситуацию в регионе, а также не допустить дальнейшего нарушения прав и свобод приднестровцев и эскалации на Днестре — всё это оказалось «тревожными звонками» для нынешней молдавской власти.

Традиционно проблемные в глазах прозападной части элит районы страны с высоким уровнем поддержки пророссийского вектора внешней политики и критика действующего режима в 2024 году добавляют неприятностей правящей партии «Действие и солидарность». Хотя она и без того обременена коррупционными скандалами, обвинениями со стороны населения в антисоциальной политике и некомпетентности, а также внутренними распрями, периодически возникающими между членами партии и депутатами парламента. В этих обстоятельствах демонстрация приверженности европейским и западным ценностям в противовес евразийским и российским (как было заявлено в ходе мероприятия) представляется особенно актуальной для прозападного руководства страны. Ведь оно функционирует преимущественно за счет грантов из стран Европейского союза и западных НКО.

В подтверждение этого тезиса можно привести заявление вице-премьера по реинтеграции Олега Серебряна на форуме: «Шаги, которые мы предпринимаем, согласовываются с нашими партнерами и друзьями извне. На данный момент у нас, как у государства-кандидата [в Европейский союз], есть моральное политическое обязательство: те шаги, которые мы считаем законными в процессе реинтеграции, по-прежнему должны быть скоординированы и проанализированы. Последствия этих шагов также необходимо просчитать и продумать».

Таким образом, молдавские власти недвусмысленно подтвердили стремление ориентироваться исключительно на условия ЕС и западных партнеров в процессе приднестровского урегулирования. В ситуации, когда на территории ПМР уже более 30 лет присутствует российская миротворческая миссия и военный контингент, такие шаги скорее не способствуют сохранению статус-кво и безопасности в регионе.

При этом ранее Серебрян назвал нефункциональными как двусторонние переговоры, так и формат «5+2». Становится очевидным, что Кишинев стремится к институционализации формата «5–2», где 2 — это Россия и Приднестровье. Однако вопрос о взвешенности и релевантности такого курса в и без того турбулентном черноморском регионе остается открытым.

Автор — аналитик Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

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