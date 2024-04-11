Шакро Молодого госпитализировали из-за проблем с сердцем

Досрочно освобожденный криминальный авторитет Захарий Калашов, известный в преступных кругах как Шакро Молодой, госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом 11 апреля сообщает Telegram-канал «112».

Калашову провели коронографию, чтобы установить диагноз и назначить лечение.

О состоянии здоровья Шакро Молодого не сообщается.

Суд на Кубани удовлетворил ходатайство Калашова об условно-досрочном освобождении 13 марта. 22 марта исследователь тюремной субкультуры, кандидат юридических наук, доцент Юрий Блохин предположил, что мужчину могли освободить из-за проблем со здоровьем.

Позже, 29 марта, адвокат Калашова Тенгиз Папаскуа сообщил «Известиям», что его подзащитный условно-досрочно вышел на свободу из колонии в Краснодарском крае, но не стал комментировать информацию о состоянии его здоровья. 1 апреля сам Калашов рассказал, что вышел на свободу из-за проблем со зрением.

В марте 2018 года Никулинский суд Москвы приговорил Шакро Молодого к девяти годам и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима. В обвинительном заключении его назвали лидером российского криминального мира. Калашова и его подельников признали виновными в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы московского ресторана Elements и 10 млн рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова.

По версии следствия, сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года и начали вымогать у его владелицы деньги под угрозой повреждения имущества и применения насилия. Конфликт привел к перестрелке, жертвами которой стали два человека