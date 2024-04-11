В Псковской области выгорело почти 25 га травы за сутки

На территории Псковской области за минувшие сутки произошло 13 ландшафтных пожаров общей площадью 23,7 га. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Так, по два пожара зафиксировано в Псковском и Великолукском районах, три в Невеле, по одному в Великих Луках, Бежаницах, Новосокольниках, Пушкинских Горах, Пыталово, Стругах Красных. Все возгорания ликвидированы.

С 8 апреля на территории региона установлен пожароопасный сезон.

9 апреля советник начальника «Мособлпожспаса», заслуженный спасатель России Игорь Томчук рассказал, что во время введения пожароопасного периода категорически нельзя осуществлять поджог травы. При этом он отметил, что поджоги растительности — это «беда, которая преследует нас каждый год».