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Набиуллина поддержала освобождение от налога доходов по длинным вкладам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Банк России поддерживает предложение освободить от налога доход по длинным вкладам. Об этом заявила в четверг, 11 апреля, глава регулятора Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков РФ.

Финансист сослалась на заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о необходимости освободить длинные вклады от налога на доход. Также Набиуллина напомнила, что такое же предложение озвучивал Минфин.

«Мы это в целом поддерживаем, но, как и с таксономией, тут нужны встречные усилия, чтобы длинные вклады стали популярными», — сказала Набиуллина.

По ее словам, в этой работе «нужны встречные усилия», для того чтобы долгосрочные вклады приобрели популярность в стране, уточняет «Газета.Ru».

Новый стимул: принят закон о вычетах на долгосрочные сбережения
Размер вклада должен составлять не более 400 тыс. рублей

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится новый налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения россиян. Налоговые вычеты будут предоставляться в совокупности в размере не более 400 тыс. рублей в год. Их можно будет получить при условии, что договоры долгосрочных сбережений действуют не менее 10 лет.

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