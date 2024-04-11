Вьетнамскую предпринимательницу приговорили к смертной казни за коррупцию

Суд Вьетнама вынес смертный приговор предпринимательнице Чыонг Ми Лан, которую ранее обвинил в хищении по меньшей мере $12,5 млрд и крупнейшем мошенничестве за всю историю страны. Об этом 11 апреля сообщает Reuters.

«Суд над ней, начавшийся 5 марта и завершившийся раньше, чем планировалось, стал одним из драматических результатов кампании против коррупции, которую лидер правящей Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг на протяжении многих лет обещал искоренить», — пишет агентство.

Чыонг признали виновной в растрате, взяточничестве и нарушениях банковских правил. Всего в деле фигурируют 85 человек, 84 из них получили приговоры от трех лет условно до пожизненного заключения.

Как отметили в полиции Вьетнама, акционерам крупнейшего в стране Сайгонского коммерческого банка разрешено приобретать только 5% его активов. Обвиняемая же смогла практически полностью завладеть банком через подставных лиц — владельцев акций.

«Чыонг и ее сообщники были обвинены в выводе более 304 трлн донгов ($12,5 млрд. — Ред.) из Сайгонского акционерного коммерческого банка, который она эффективно контролировала через десятки доверенных лиц», — заявили вьетнамские следователи.

Член семьи обвиняемой перед вынесением приговора заявил, что Чыонг подаст апелляцию, чтобы обжаловать приговор.

О том, что прокуратура во Вьетнаме запросила смертную казнь для Чыонг, сообщалось 19 марта. Женщина, являющаяся главой девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group, тогда не признала себя виновной и не проявила раскаяния.