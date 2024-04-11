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В Тихом океане спасли застрявших на необитаемом острове рыбаков

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Фото: United States Coast Guard
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Военно-морские силы США совместно с береговой охраной спасли трех моряков, застрявших на необитаемом острове в Тихом океане с 31 марта. Об этом 11 апреля сообщил телеканал CNN.

Спасательную операцию провели во вторник, 9 апреля. По данным береговой охраны США, трое мужчин рыбачили вблизи острова Пикелот в Микронезии. Из-за сильных волн у их лодки повредился мотор. Рыбакам удалось добраться до берега необитаемого Пикелота, но их рация села, и они не успели позвать на помощь.

Потерпевшие кораблекрушение собрали пальмовые листья с острова, разложили их так, чтобы было написано «помогите» (HELP) на пляже, и стали ждать. На острове «изгои» больше недели питались мякотью кокосов. К тому же на Пикелоте имелся небольшой колодец с пресной водой, предназначенный для моряков, которые иногда рыбачат в этом районе.

Родственники мужчин обратились к спасателям 6 апреля, после чего начались поиски. Моряков обнаружил разведывательный американский самолет, отправленный с авиабазы в Японии. Решающее значение при спасении сыграл именно знак HELP, рассказала координатор поисково-спасательных работ лейтенант Челси Гарсия.

Рыбакам сбросили ранцы и передали информацию об их местонахождении в спасательный центр. Спустя два дня за мужчинами уже прибыло судно береговой охраны.

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Ранее, 27 марта, стало известно, яхтсмен Виталий Елагин, пропавший ранее в Тихом океане во время кругосветного путешествия, был найден. О том, что его яхта потерпела крушение в Тихом океане, сообщалось 22 марта.

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