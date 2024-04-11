Москва в 2024 году будет развивать деловой туризм с Китаем и Индией

Москва в 2024 году будет развивать отрасль делового туризма с Индией, Китаем, регионами Ближнего Востока, а также со странами Юго-Восточной Азии. Об этом председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов сообщил в четверг, 11 апреля.

«Все страны из списка Министерства иностранных дел в качестве дружественных стран являются объектами потенциального интереса. Конечно, есть приоритеты, которые основываются на нескольких параметрах. Во-первых, это экономика и емкость рынка. Основываясь на этих двух параметрах, у нас есть приоритетные страны — Китай, Индия, регион Ближнего Востока, страны Юго-Восточной Азии», — цитирует Козлова агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что Москва продолжит развивать туристические отношения и со странами СНГ.

Председатель столичного комитета по туризму выразил надежду, что в текущем году тренд на развитие делового туризма в Москве сохранится.

«Деловой туризм восстановился быстрее всего, в прошлом году на площадках города проходило очень большое количество деловых мероприятий. <…> Надеюсь, что в этом году будет такой же бум делового туризма», — заключил он.

До этого, 14 февраля, стало известно, что деловой туризм стал самым быстрорастущим направлением в столичной туротрасли в 2023 году.

Москву посетили 24,5 млн человек в 2023 году, их общий объем трат составил 1,3 трлн рублей, передает RT.

В основном деловые поездки в столицу совершали россияне, но достаточно много гостей приезжало из Китая, Турции, Индии и Ирана, сообщает телеканал «360».