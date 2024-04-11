Эксперты высоко оценили уровень сепаратизма штатов в США

Среди жителей Соединенных Штатов Америки становятся популярнее идеи независимости от федерального центра. Какие территории хотят отделиться и станет ли это предвестником новой гражданской войны, выясняли «Самые шокирующие гипотезы».

«Жизнь в условиях нелегальной миграции, низкой рождаемости, пустеющих мегаполисов, агрессивной свободы меньшинств, военной помощи Украине и Израилю. Так в общих чертах выглядит время правления Джо Байдена. И если еще пять лет назад теории о распаде США считались конспирологией, то сегодня недовольство политическими решениями так велико, что появление независимых государств на территории современных США перестает выглядеть фантастическим», — отмечает автор программы Игорь Прокопенко.

В 2024 году Техас пошел на конфликт с федеральным правительством из-за ситуации с наплывом мигрантов. Верховный суд США обязал снести стену с колючей проволокой на границе с Мексикой, но вице-губернатор штата Дэн Патрик предостерег Байдена от конфронтации с местными силовиками и призвал президента не мешать самим охранять границу.

Техас имеет собственные подразделения национальной гвардии, которые обучены и оснащены как часть армии Соединенных Штатов. В них служат 19 тыс. солдат, на ее балансе 117 оружейных складов в 102 населенных пунктах.

«Губернаторы имеют мощнейший рычаг через нацгвардию на то, как повлиять на федеральный центр. И они этим часто пользуются. У них нацгвардия, кстати, привлекается и к военным действиям вне страны. <…> Но их основная функция — это поддержание общественного порядка», — рассказал политолог, экономист Андрей Бунич .

В штате Техас не только сильные воинские части, но и самое вооруженное гражданское население в стране. На 100 человек приходится 120 единиц зарегистрированного огнестрельного оружия. Поддержку Техасу оказывают и другие штаты. Губернатор Флориды Рон Десантис внес необходимые изменения в региональный закон и расширил права нацгвардии Флориды, приготовив подразделения к отправке в Техас.

«Дело в том, что то, что кажется местной проблемой Техаса, уже давно перестало быть таким. Штаты Флорида и Техас отказались выполнять указы из Вашингтона», — сказал он.

Поддержал соседей и губернатор штата Оклахома Кевин Ститт. Он не исключил возможность скорых вооруженных столкновений между федеральной армией США и силами национальных гвардий штатов.

«Я довольно громко заявлял о своей поддержке Техаса и его губернатора, так как они очень активно защищают наши южные границы и оказывают давление на администрацию Байдена, чтобы те соблюдали законы. И я буду продолжать эту поддержку силами национальной гвардии Оклахомы», — заявил Ститт.

Параллельно с такими публичными выступлениями в 25 штатах начали интенсивно наращивать силы гвардейцев. В итоге 60–65% всего состава нацгвардии США сейчас относится к тем штатам, которые поддержали Техас. На стороне недовольных региональных властей военные подразделения численностью как минимум 150 тыс. человек.

«Доведет ли это до настоящего американского сепаратизма и до реального распада страны на отдельные независимые государства? На сайте Белого дома уже появлялись петиции об отделении Джорджии, Луизианы, Теннесси, Алабамы, Северной и Южной Каролины и самого мятежного штата — Техаса. В котором, к слову, идею обретения независимости поддерживает минимум треть населения», — отметил Прокопенко.

Как указал Бунич, если Техас отделится от США, то на карте появится очень богатое государство, которое станет одним из лидеров по ВВП на душу населения. Техас является третьим в мире добытчиком нефти после России и Саудовской Аравии, в штате развиты сельское хозяйство и скотоводство, здесь располагается Starbase SpaceX и основные мощности по производству современных космических ракет.

«На самом деле нет юридической формы, которая бы давала возможность штатам выходить. Плюс была уже Гражданская война в 1861–1865 годах, когда северные штаты с южными выясняли отношения, это была так называемая сецессия южных штатов. Они уже выходили, их силой оружия обратно загнали», — сказал Бунич.

Политологи и социологи отмечают, что в США уже идет тихая гражданская война. Согласно опросам, более половины американцев сочли вероятным такой конфликт в США в течение ближайших 10 лет.

«Реальность гражданской войны они ощущают гораздо лучше. Ощущают не только журналисты. Это не выдумки российских политологов, это реальность, с которой имеют дело американцы», — указал политический аналитик Павел Шипилин.

Американская индустрия развлечений уже оценила настроения в обществе. В мае-июне на киноэкраны должен выйти фильм «Гражданская война», по сюжету которого 19 штатов во главе с Техасом и Калифорнией отделяются от остальных регионов.

«Обычно то, что Голливуд или американское телевидение показывает на всю страну, — это постепенно, так или иначе, элементы этого начинают потом появляться в политике», — подытожил Бунич.