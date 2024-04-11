Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пять мирных жителей пострадали в ДНР из-за удара беспилотника по маршрутке
Общество
Подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье задержали под Тверью
Туризм
Туристы из РФ летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи
Экономика
Банки Оренбуржья дадут бизнесу кредитные каникулы в связи с паводками
Общество
Федеральную трассу Тюмень – Омск на время паводка укрепят водоналивными дамбами
Общество
В Курганской области затопленными остаются 178 жилых домов
Наука и техника
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Общество
Глава МЧС Куренков прилетел в Оренбург на фоне ситуации с паводками
Армия
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины
Общество
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Общество
В Орске начали работу комиссии по оценке ущерба от паводка
Туризм
Москва в 2024 году будет развивать деловой туризм с Китаем и Индией
Общество
Подозреваемому в нападении на полицейских заочно предъявлено обвинение
Общество
В Кабардино-Балкарии уничтожили двух планировавших теракты боевиков
Общество
Источник сообщил об обысках в принадлежащих Портнягину Club 500 и Siberia
Мир
На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации

В компании Mars сообщили о сохраняющихся ценах на корма для домашних животных

В Mars заявили, что не повышали цену на корма для домашних животных
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Mars продолжит производство и поставку в магазины РФ кормов для домашних животных в запланированных объемах и не планирует их сокращать. Об этом сообщили «Известиям» в компании 11 апреля. Там также отметили, что не повышали цену на товары.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя сети магазинов «Лента» сообщили о приостановке закупку кормов для животных Mars (выпускает KiteKat, Whiskas, Perfect Fit и Royal Canin). Отмечалось, что торговая сеть не договорилась с партнером об условиях сотрудничества, которые обеспечивали бы выгодные цены для покупателей, в связи с чем заказы были приостановлены.

«Mars всегда строит отношения со своими партнерами на взаимовыгодных условиях. При этом мы полтора года не повышали цену на корма для домашних животных, несмотря на рост цен на сырье и логистику», — заявили «Известиям» в компании.

Также там подчеркнули, что товар доступен для потребителей, покупатели могут приобрести его в сотнях тысяч магазинов.

Состав поступления: из продажи в РФ просят изъять опасные корма для животных
Общественники обратились в Генпрокуратуру и Россельхознадзор после обнаружения в импортной продукции мышьяка и сои

Ранее, 2 марта, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» университета «Росбиотех» Андрей Руденко, рассказывая о том, как правильно кормить домашних животных, отметил, что ветеринары рекомендуют давать питомцам исключительно высококачественный или фермерский продукт. Кроме того, эксперт уточнил, что, если хозяин решил покормить собаку кашей, то лучше не использовать перловку и пшеничную, так как они плохо перевариваются. В то же время он обратил внимание на то, что питательная ценность овощей и фруктов для питомцев минимальна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024