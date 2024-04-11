В компании Mars сообщили о сохраняющихся ценах на корма для домашних животных

Mars продолжит производство и поставку в магазины РФ кормов для домашних животных в запланированных объемах и не планирует их сокращать. Об этом сообщили «Известиям» в компании 11 апреля. Там также отметили, что не повышали цену на товары.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя сети магазинов «Лента» сообщили о приостановке закупку кормов для животных Mars (выпускает KiteKat, Whiskas, Perfect Fit и Royal Canin). Отмечалось, что торговая сеть не договорилась с партнером об условиях сотрудничества, которые обеспечивали бы выгодные цены для покупателей, в связи с чем заказы были приостановлены.

«Mars всегда строит отношения со своими партнерами на взаимовыгодных условиях. При этом мы полтора года не повышали цену на корма для домашних животных, несмотря на рост цен на сырье и логистику», — заявили «Известиям» в компании.

Также там подчеркнули, что товар доступен для потребителей, покупатели могут приобрести его в сотнях тысяч магазинов.

Ранее, 2 марта, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» университета «Росбиотех» Андрей Руденко, рассказывая о том, как правильно кормить домашних животных, отметил, что ветеринары рекомендуют давать питомцам исключительно высококачественный или фермерский продукт. Кроме того, эксперт уточнил, что, если хозяин решил покормить собаку кашей, то лучше не использовать перловку и пшеничную, так как они плохо перевариваются. В то же время он обратил внимание на то, что питательная ценность овощей и фруктов для питомцев минимальна.