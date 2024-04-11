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Педиатр указала на опасность яда гадюки для детей

Педиатр Одинаева: яд гадюки опаснее для детей, чем для взрослых, из-за их веса
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Фото: TASS/Zuma
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Главный педиатр Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Нисо Одинаева предупредила, что ребенок может серьезнее взрослого пострадать от укуса гадюки из-за своего небольшого веса.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» в четверг, 11 апреля, врач отметила, что гадюка впрыскивает одинаковое количество яда в свою жертву. Если вес жертвы большой, концентрация яда в крови и тканях укушенного будет ниже.

«Так, например, для мышки-полевки укус смертелен, а у ребенка весом 20 кг может развиться очень серьезное отравление змеиным ядом, в отличие от, например, взрослого человека. Чем меньше ребенок, тем больше уязвим его организм перед воздействием яда», — пояснила Одинаева.

Она подчеркнула, что родителям важно следить за детьми во время прогулки, поскольку ребенок не сразу после укуса может обратиться за помощью, а время будет упущено. Во время отдыха на природе одеваться стоит в закрытую одежду. К признакам укуса врач отнесла отметины в виде двух точек и сильную боль этом месте. Также у укушенного развиваются тошнота и рвота, нарушение зрения, повышенное слюноотделение и затрудненное дыхание.

Педиатр добавила, что пострадавшего стоит уложить, вызвать скорую помощь и следить, чтобы он не двигался. До приезда медиков нужно промыть рану холодной чистой водой и продезинфицировать, дать ребенку антигистаминный препарат. Врач подчеркнула необходимость пить больше воды, чтобы снизить концентрацию токсинов, попавших в кровь.

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9 апреля зоолог Михаил Веревкин предупредил, что после укуса змеи ни в коем случае нельзя отсасывать яд, лучше сразу обращаться за медицинской помощью. Кроме того, не нужно накладывать жгут или повязку на место уксуса и выдавливать яд.

7 апреля в пресс-службе Рослесинфорга рассказали RT, что при прогулках в лесу стоит избегать пней и бревен, завалов веток и низин, поскольку это самые любимые места у гадюк. В ведомстве добавили, что при опасности гадюка сворачивается клубком, шипит или бросается, а может притворяться мертвой или выделять пахучую жидкость, однако также делать выпады в сторону опасности.

4 апреля герпетолог Игорь Титов рассказал, что змеи не ищут встреч с людьми. Они нападают, если на них наступить или случайно дотронуться. Поэтому при походе в лес нужно быть особенно внимательными и смотреть под ноги, сообщает телеканал «360».

3 апреля завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов в беседе с НСН призвал избегать прямого контакта со встретившейся змеей и сохранять спокойствие. Если гадюка укусила, надо срочно идти к врачу, чтобы ввели вакцину. Самостоятельных действий предпринимать не стоит.

2 апреля начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин рассказал, что при встрече с гадюкой важно не трогать ее и не совершать резких движений: змея может напасть, только если почувствует угрозу от человека. Укус гадюки не является смертельным, однако может привести к серьезным осложнениям, если человек имеет аллергию или хронические заболевания. Также это крайне небезопасно для детей и пожилых, сообщает «Москва 24».

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