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В ЦИК рассказали об участии 77 регионов в тестировании ГАС «Выборы» 2.0

Член ЦИК Лопатин: в тестировании ГАС «Выборы» 2.0 примут участие 77 регионов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В тестировании новой государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 2.0 примут участие 77 избирательных комиссий России. Об этом 11 апреля рассказал «Известиям» член ЦИК Антон Лопатин.

«В период с 15 апреля по 31 мая 2024 года будет проводиться общероссийская тренировка с участием 77 избирательных комиссий Российской Федерации на территориях которых планируется проведение выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года», — сказал он.

Лопатин подчеркнул, что ГАС «Выборы» 2.0 реализована на российском программном обеспечении, оборудовании, средствах информационной безопасности.

«Она обеспечивает полную функциональную преемственность с ГАС «Выборы» первого поколения, в строгом соответствии с законодательством. В ГАС «Выборы» 2.0 применены современные технологии автоматизации избирательного процесса, обмена данными, централизованная система хранения данных», — подчеркнул член ЦИК.

Лопатин отметил, что особенностью реализации системы стали независимость от зарубежного оборудования и ПО, наличие механизма управления данными в отношении участников избирательного процесса и синхронизации адресного справочника с общероссийским (ГАР/ФИАС), что позволяет обеспечить однозначное сопоставление участников избирательного процесса с данными на порталах ЕПГУ, МПГУ, nalog.ru.

Также он указал на автоматизированный сквозной процесс, не зависящий от персональных качеств системных администраторов, и актуальный в любой момент времени единый реестр участников избирательного процесса — централизованная архитектура хранения позволяет обеспечить актуальность сведений об участниках голосования в режиме реального времени и получить централизованный доступ к данным.

Новая система в том числе позволяет готовить данные для проведения избирательных кампаний федерального уровня в режиме реального времени, а также обеспечивать контроль со стороны вышестоящих избирательных комиссий за проведением муниципальных и субъектовых кампаний без необходимости сложной пересылки фрагментов баз данных.

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Лопатин также рассказал, что в ходе тестирования системы проверят работу автоматизации избирательного процесса, регистра участников голосования, нормативно-справочной подсистемы, интернет-портала и много другого.

«По результатам проведения общероссийской тренировки планируется принять решение о применении В ГАС «Выборы 2.0» в рабочем режиме в Едином дне голосования 2024 года», — добавил он.

Кроме того, запланирована подготовка и обучение системных администраторов избирательных комиссий и представителей сервисных центров для использования ГАС «Выборы» 2.0 при подготовке и проведении избирательных кампаний различного уровня, заключил Лопатин.

В единый день голосования 8 сентября 2024 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Государственную думу, выборы 19 глав субъектов федерации, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне.

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