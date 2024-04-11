Немцы оформили рекордное количество электронных виз РФ

В марте немцы оформили 3655 электронных виз РФ. Это рекорд за всё время существования программы, то есть с августа 2023 года, следует из статистики МИД РФ, с которой 11 апреля ознакомились «Известия».

Жители Германии заняли второе место по этому показателю среди всех стран: первое место — у граждан КНР (21 784). Всего за этот период немцы оформили 19 025 электронных виз в РФ.

Также в марте было выдано рекордное количество виз индийцам (2250) и иранцам (1110).

Электронные визы для иностранцев действуют с 1 августа 2023 года, они дают право на однократный въезд в РФ, находиться в стране можно до 16 суток. Срок действия документа — 60 суток со дня оформления.

Ранее, 19 марта, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что Египет может в 2024 году войти в перечень стран, граждане которых могут получать электронную визу в Россию.

До этого, 12 февраля, глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов рассказал, что Россия планирует расширить перечень стран, чьи граждане получат доступ к возможности оформить электронные визы. По его словам, цифровизация виз входит в рамки Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы.