На Украине сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом
Трипольская тепловая элекростанция (ТЭС) под Киевом полностью уничтожена, сообщило 11 апреля издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на компанию «Центрэнерго Украины».
ТЭС находится на берегу Днепра, в 45 км южнее Киева, у населенного пункта Триполье. Она являлась крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области с мощностью 1800 МВт после вывода из эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции.
Также Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области.
Ранее в этот день украинские СМИ опубликовали видео, на которых был виден сильный пожар на объекте.
Компания «Укрэнерго» 5 апреля также сообщала о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области. Отмечалось, что произошло возгорание и была повреждена часть оборудования.