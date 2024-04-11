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Эксперт оценил потребность в кадрах для рынка труда почти в 2 млн человек

hh.ru: потребность в кадрах для рынка труда в РФ составляет 1,9 млн человек
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В настоящее время потребность в кадрах для рынка труда в России составляет 1,9 млн человек, сообщил «Известиям» 11 апреля директор hh.ru по работе со стратегическими клиентами Никита Бугров.

«Если посмотреть на «доковидные» времена, когда проблем с дефицитом людей у большинства компаний не было, то начиная с 2012 года и до начала 2020 года безработица находилась в коридоре от 4,5 до 5,7%. Вначале она резко выросла, но в среднем по году всё равно не превысила 6% и составила 5,9%. В среднем с 2012 по 2019 год включительно безработица составил около 5,3%, и про острый дефицит кадров в экономике никто не говорил», — рассказал Бугров.

В феврале 2024 года, по его словам, безработица в России достигла исторического минимума в 2,8%. Трудоспособное население России составляет около 75 млн человек.

«Таким образом, сегодня экономике не хватает минимум 2,5% от 75 млн, то есть около 1,9 млн человек. Именно нехватка такого числа людей составляет сейчас оценку дефицита кадров», — отметил эксперт.

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3 апреля Росстат зафиксировал исторический минимум в 2,8% в феврале. Там отметили, что это минимальное значение за весь период наблюдений показателя с 1991 года. В службе подчеркнули, что в феврале 2024 года 2,1 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные.

На следующий день президент России Владимир Путин отметил положительную динамику, подчеркнув, что в 2023 году безработица составила 2,9%, а в феврале 2024 уровень опустился до 2,8%. Он подчеркнул, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом. Российский лидер добавил, что России в ближайшие годы безработица не грозит.

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