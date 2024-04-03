Росстат зафиксировал исторический минимум безработицы в 2,8% в феврале

Безработица в России в феврале 2024 года составила 2,8%, это минимальное значение за весь период наблюдений показателя с 1991 года. Об этом 3 апреля сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

«В феврале 2024 года 2,1 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в докладе Росстата.

При этом предыдущий минимум фиксировался в октябре 2023 года и январе 2024-го — 2,9%.

По данным Росстата, к концу года в органах службы занятости на учете стояли 500 тыс. граждан, из них 400 тыс. имели статус безработного, 300 тыс. получали пособие.

Ранее, 11 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за шесть лет в России уровень безработицы снизился на 20%.

В январе президент РФ Владимир Путин заявил, что размер минимальной заработной платы будет повышаться и происходить это будет в зависимости от того, как развивается экономика и исходя из возможностей бюджета.