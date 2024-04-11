Весной в Московском зоопарке родились три ягненка породы уэссан (домашняя овца). Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада в своем Telegram-канале в четверг, 11 апреля.

«Последняя из них, девочка весом 2 кг, родилась 7 апреля. И если двое других появились на свет в традиционном, белом, окрасе, то малышка появилась на свет в черном окрасе, хотя и мама, и папа — белого», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя зоопарка.

Отмечается, что для мамы-овцы это была первая беременность, которая у овец длится пять месяцев. Зоологи отселили ее от собратьев на это время. Роды протекали по естественному сценарию.

После рождения копытные сразу вскакивают на ноги и уже могут бегать и прыгать.

«Мама отлично приняла детеныша. После родов она вылизала малышку, сейчас кормит ее молоком», — рассказали в зоопарке.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, через две-три недели малышка уже начнет пробовать взрослую еду — маленькие палочки и сено. Сейчас она активно изучает территорию вокруг. Ягненка подселили к остальным малышам.

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