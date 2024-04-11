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В Московском зоопарке родились три ягненка породы уэссан

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Фото: t.me/Moscowzoo_official
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Весной в Московском зоопарке родились три ягненка породы уэссан (домашняя овца). Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада в своем Telegram-канале в четверг, 11 апреля.

«Последняя из них, девочка весом 2 кг, родилась 7 апреля. И если двое других появились на свет в традиционном, белом, окрасе, то малышка появилась на свет в черном окрасе, хотя и мама, и папа — белого», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя зоопарка.

Отмечается, что для мамы-овцы это была первая беременность, которая у овец длится пять месяцев. Зоологи отселили ее от собратьев на это время. Роды протекали по естественному сценарию.

После рождения копытные сразу вскакивают на ноги и уже могут бегать и прыгать.

«Мама отлично приняла детеныша. После родов она вылизала малышку, сейчас кормит ее молоком», — рассказали в зоопарке.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, через две-три недели малышка уже начнет пробовать взрослую еду — маленькие палочки и сено. Сейчас она активно изучает территорию вокруг. Ягненка подселили к остальным малышам.

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10 апреля в центре воспроизводства Московского зоопарка из зимнего вольера выпустили жирафа Глафиру. Рост Глафиры составляет 4,5 м, а вес — 800 кг, отмечает «Москва 24».

9 апреля Светлана Акулова рассказала, что панда Катюша — дочка больших панд Жуи и Диндин — сбежала из вольера в Московском зоопарке, отмечает ИА «Регнум».

С 8 марта панду Катюшу могут увидеть все посетители столичного зоосада. Она обитает в павильоне «Фауна Китая», уточняет НСН. Катюша уедет в Китай, когда ей исполнится четыре года.

В марте стало известно, что в семье бизонов из контактного зоопарка в коломенском селе Горки пополнение. Новорожденный — четвертый детеныш у 12-летней Марго и 16-летнего Мартиса. Пара переехала в Коломну из Красноярка 10 лет назад, отмечает телеканал «360».

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