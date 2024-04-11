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В Симферополь на отдых в детских лагерях прибыли 366 белгородских детей

366 детей из Белгорода прибыли в Симферополь, чтобы поехать в «Артек» и «Звездный»
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Фото: МЧС России
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В Симферополь прибыли 366 детей из Белгорода, чтобы отправиться на отдых в МДЦ «Артек» и ДОЛ «Звездный». Об этом 11 апреля сообщили в МЧС России.

«Ребята отправятся на отдых и оздоровление в МДЦ «Артек» и ДОЛ «Звездный» в центре спорта «Эволюция». В детских лагерях их ждут уроки дополнительного образования, психологические тренинги и спортивные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сотрудники МЧС России и волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям обеспечат безопасное сопровождение ребят до лагерей.

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О том, что дети из Белгородской области на фоне обстрелов со стороны Украины будут отправлены в другие регионы, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Первые 800 ребят из Грайворонского и Шебекинского городских округов, Белгородского района, а также самого Белгорода 22 марта поехали на отдых в оздоровительные лагеря Пензы.

Затем, 25 марта, «Известия» пообщались с эвакуированными детьми. Девятилетний Влад рассказал, что теперь знает, как вести себя при обстреле. По его словам, первым делом нужно хватать питомцев и прятаться в ванной. Юных белгородцев принимают в десятках регионов, в том числе в Подмосковье, Калужской, Тамбовской, Пензенской, Ярославской областях и Республике Коми. Уточнялось, что всего планируется направить на отдых 9 тыс. детей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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