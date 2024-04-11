Высокий класс пожарной опасности установлен в Приморском крае

В Приморском крае объявлен высокий класс пожарной опасности. Причина — неблагоприятные погодные явления. Жителям следует быть предельно ответственными при обращении с огнем.

ИА PrimaMedia со ссылкой на «Примпогоду» пишет, что в период с 11 по 12 апреля на юге края, в Хасанском, Партизанском, Лазовском, Пограничном, Кавалеровском, Октябрьском, Уссурийском, Яковлевском и Анучинском районах, а также на побережье Дальнегорского района и в южной части Тернейского района будет действовать IV класс пожарной опасности леса.

Особый противопожарный режим действует в 22 муниципалитетах. Ограничено посещение лесов, введена ответственность на нарушение правил пожарной опасности. В случае нарушения действует уголовная ответственность и штраф в размере 60 тыс. рублей для граждан и 2 млн рублей для юридических лиц.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что за сутки в Приморском крае ликвидировали два природных пожара. Площадь горения составила около 12 га. Пожары произошли на землях лесного фонда в Пограничном и Партизанском районах. С начала 2024 года в Приморье произошло более 30 природных пожаров. Их общая площадь практически достигла 1,8 тыс. га.