По меньшей мере 13 человек погибли в результате ДТП на юго-западе Пакистана
Минимум 13 человек погибли, еще 20 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в овраг в пакистанском округе Хаб в провинции Белуджистан. Об этом 11 апреля сообщил телеканал Geo TV.
Отмечается, что пассажирами автобуса были паломники из города Татта (провинция Синд), которые следовали к святыне мусульман-суфиев — храму Шах Нурани (округ Хуздар, провинция Белуджистан).
По предварительной информации, водитель не справился с управлением на труднопроходимой дороге, в результате транспортное средство опрокинулось в овраг. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.
Ранее, 28 марта, сообщалось, что по меньшей мере 45 человек погибли после падения автобуса с моста в ЮАР. Водитель автобуса потерял управление, в результате чего транспортное средство упало с моста и загорелось на горном перевале между Мокопане и Маркеном. Отмечается, что пассажирами автобуса были паломники, которые направлялись в Сент-Энгенас на пасхальную конференцию в церковь Мория.