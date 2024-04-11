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Зеленский упрекнул США в низких темпах передачи вооружений

Politico: Зеленский раскритиковал США за темпы передачи F-16 и ATACMS
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Фото: Global Look Press/Defense Ministry
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с упреком в адрес США из-за низких темпов передачи Киеву истребителей F-16 и ракет ATACMS. Об этом 10 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на интервью украинского лидера медиахолдингу Axel Springer.

«Я всегда руководствуюсь логикой в своих действиях, в своих словах и выводах. И я просто не понимаю логики, стоящей за этим, когда, например, у одного из наших партнеров есть оружие, в котором Украина нуждается сегодня, чтобы выжить. И я не понимаю, почему они не хотят предоставить его нам», — приводит газета слова Зеленского.

В материале также отмечается, что Зеленский подверг критике отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus.

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Ранее, 5 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки истребителей F-16 Украине важны, но не смогут кардинально изменить ход боевых действий.

Президент России Владимир Путин 28 марта прокомментировал вопрос о поставках F-16 на Украину западными странами. Он выразил мнение, что истребители не смогут поменять ситуацию на поле боя. По его словам, если эти самолеты будут запускать из третьих стран, они станут легитимной целью для РФ.

19 марта министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Киев продолжает сотрудничество с западными странами по поставке истребителей F-16. Переговоры идут с США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и рядом других стран.

13 марта The Wall Street Journal (WSJ) узнала о готовности Пентагона рассмотреть поставку Киеву дальнобойных ATACMS. Согласно информации издания, ранее чиновники минобороны США настаивали на необходимости сохранения при себе всех ATACMS большей дальности, чтобы быть в состоянии удовлетворить собственные военные потребности.

До этого, 11 марта, газета The New York Times сообщила, что обучение летчиков ВВС Украины управлению истребителями F-16 в Дании застопорилось на несколько месяцев из-за незнания ими английского языка. Кроме того, управлению самолетами будут обучаться всего 12 украинских пилотов, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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