МЧС сообщило о возможном затоплении низменных участков из-за шторма на Камчатке

Возможное затопление низменных участков водами Берингова моря из-за шторма прогнозируется в четверг на Камчатке. Об этом 10 апреля сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

«11 апреля в период с 17:00 до 19:00 по камчатскому времени (с 08:00 до 10:00 мск. — Ред.) на северо-восточном побережье Камчатки ожидается перелив песчаной косы морской водой, а также затопление низменных участков. Явление прогнозируется в районе села Апука Олюторского муниципального района», — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали водителям не выезжать в прибрежную зону в период действия неблагоприятного явления.

Ранее в этот же день главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что было объявлено штормовое предупреждение. Отмечалось, что на отдельных участках Камчатки с 11 до 12 апреля ожидаются волны до 9 м высотой. С утра 11 апреля опасное волнение моря будет наблюдаться в Алеутском муниципальном округе, днем того же дня явление распространится по акватории Берингова моря и сохранится до утра 12 апреля, предупредили в ведомстве.