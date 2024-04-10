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Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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На отдельных участках Камчатки с 11 до 12 апреля ожидаются волны до 9 м высотой, объявлено штормовое предупреждение. Об этом 10 апреля сообщило главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

С утра 11 апреля опасное волнение моря будет наблюдаться в Алеутском муниципальном округе, днем того же дня явление распространится по акватории Берингова моря и сохранится до утра 12 апреля.

«В соответствии с прогнозом силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации», — указано в сообщении.

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Ранее, 1 апреля, сообщалось о шторме с волнами до 10 метров на Камчатке. В МЧС отметили, что населенным пунктам это предупреждение не представляет угрозы.

25 марта сообщалось о землетрясении магнитудой 5,7 на Камчатке. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 344 км восточнее Петропавловска-Камчатского. На территории Петропавловска-Камчатского подземные толчки также ощущались, их сила была до двух баллов. Обошлось без жертв и разрушений, угроза цунами не объявлялась.

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