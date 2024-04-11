Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ ударили по опорным пунктам и артиллерии ВСУ на авдеевском направлении
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харькове
Происшествия
На Чукотке нашли тело провалившейся под лед девочки
Общество
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку, бренди и коньяк
Мир
Один человек погиб в результате шторма в штате Миссисипи
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Республике Адыгея
Армия
Российские танкисты уничтожили укрепления и живую силу ВСУ в зоне СВО
Армия
Группировка войск «Юг» ВС РФ уничтожила замаскированные укрепленные позиции ВСУ
Армия
Расчеты гаубиц «Гиацинт-С» уничтожили арторудия ВСУ на авдеевском направлении
Армия
Группировка войск «Центр» сбила пять украинских БПЛА на авдеевском направлении
Здоровье
Невролог рассказала о первых симптомах болезни Паркинсона
Происшествия
Снегоход с семьей ушел под лед на Чукотке
Мир
В США указали на дефицит у Украины эффективных средств ПВО
Общество
На Сахалине заболеваемость острыми кишечными инфекциями выросла на 50%
Экономика
В столичном ГУМе заработал бутик премиальной одежды из Китая
Мир
Блинкен подтвердил готовность США поддерживать Израиль на фоне угроз Ирана
Сюжет:

Российские танкисты уничтожили укрепления и живую силу ВСУ в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи танков Т-90А 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили укрепления, блиндажи и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 11 апреля сообщило Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, огневая задача экипажа заключалась в отработке целей с неподготовленных позиций. Командир танковой роты с позывным Бизон отметил, что на данный момент они успешно работают «как артиллерия» с закрытых точек. Сначала выполняется прицелочный выстрел, затем траектория корректируется с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Можно сказать, что танк — большая снайперская винтовка. Мы выкатились на огневую позицию, произвели корректуру, вышли на корректировщика, начали работать», — сказал Бизон.

После получения подтверждения об успешном попадании по цели экипаж быстро покидает позиции для избежания атак БПЛА противника. Командир рассказал, что противник использовал «беспокоящий огонь по плановым целям», однако экипажу удалось вовремя уйти.

«Несмотря на натиск их артиллерии продолжили выполнять огневую задачу, разгромили два блиндажа, после чего это соответствовало заходу нашей пехоты в лесополосу», — отметил он.

«Т-90М — зверь, а не машина! По проходимости хорош, шустрый»
Как новая техника помогает российским танкистам уничтожать украинские позиции в Донбассе

Ранее, 3 апреля, в Минобороны сообщали об уничтожении блиндажа и наблюдательного пункта ВСУ на купянском направлении экипажем Т-90А.

До этого, 22 марта, Минобороны РФ показало, как танковые экипажи Т-90М «Прорыв» ивановских десантников уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на артемовском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024