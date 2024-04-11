Российские танкисты уничтожили укрепления и живую силу ВСУ в зоне СВО

Экипажи танков Т-90А 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили укрепления, блиндажи и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 11 апреля сообщило Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, огневая задача экипажа заключалась в отработке целей с неподготовленных позиций. Командир танковой роты с позывным Бизон отметил, что на данный момент они успешно работают «как артиллерия» с закрытых точек. Сначала выполняется прицелочный выстрел, затем траектория корректируется с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Можно сказать, что танк — большая снайперская винтовка. Мы выкатились на огневую позицию, произвели корректуру, вышли на корректировщика, начали работать», — сказал Бизон.

После получения подтверждения об успешном попадании по цели экипаж быстро покидает позиции для избежания атак БПЛА противника. Командир рассказал, что противник использовал «беспокоящий огонь по плановым целям», однако экипажу удалось вовремя уйти.

«Несмотря на натиск их артиллерии продолжили выполнять огневую задачу, разгромили два блиндажа, после чего это соответствовало заходу нашей пехоты в лесополосу», — отметил он.

Ранее, 3 апреля, в Минобороны сообщали об уничтожении блиндажа и наблюдательного пункта ВСУ на купянском направлении экипажем Т-90А.

До этого, 22 марта, Минобороны РФ показало, как танковые экипажи Т-90М «Прорыв» ивановских десантников уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на артемовском направлении.

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