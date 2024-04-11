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Хуситы опровергают свою причастность к контрабанде оружия на Украину

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Фото: Global Look Press/Osamah Yahya
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Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) опровергло заявление Центрального командования США CENTCOM о том, что на прошлой неделе Украине было передано конфискованное стрелковое вооружение и боеприпасы, которое Тегеран якобы отправил ему морским путем. Об этом заявил «Известиям» замглавы информационного департамента «Ансар Аллах» Наср ад-Дин Амер.

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«Нужно сказать, что подобная откровенная ложь со стороны США о снабжении нас (движение «Ансар Аллах». — Ред.) Ираном совершенно не удивляет. Подобные выпады происходят уже на протяжении многих лет. Мы сами производим свое вооружение и не нуждаемся ни в чьих столь незначительных подачках, — заявил «Известиям» замглавы информационного департамента «Ансар Аллах» Наср ад-Дин Амер.

По его словам, гипотетически можно допустить попадание на Украину конфискованного иранского оружия стрелкового типа только в случае задействования контрабандистских схем через третьи страны.

«Что касается своего рода послания Москве о том, что иранское вооружение находится на Украине и используется против России, — можно, к примеру, допустить его контрабанду морским путем из третьих стран. В наше время это происходит довольно часто и не должно никого удивлять. Но мы очень сильно сомневаемся в версии США и считаем ее лживой», — подчеркнул Наср ад-Дин Амер.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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