Артефакт возрастом 145 млн лет обнаружили в Крыму палеонтологи

В Крыму нашли иглу морского ежа, которой 145 млн лет. Ее обронил вымерший вид морского ежа Cidaris sp., который был значительно больше своих сородичей.

Длина иглы — 8 см. Окаменелость обнаружил палеонтолог Центрального музея Тавриды, когда проводил экскурсию в Белогорском районе, пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на республиканское правительство.

Ранее сообщалось, что на берегу океана в Калифорнии в 145 км от Сан-Франциско был обнаружен череп гигантского морского существа. По размеру длина черепа превосходит рост человека и составляет не менее 2 м. По словам экспертов из Музея естественной истории в Санта-Круз, находка является костью кита, которая была выброшена морем еще в 2023 году.