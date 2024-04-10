В РСА рассказали о ситуации с ОСАГО в регионах РФ

Доля водителей без ОСАГО в 2023 году в Республике Ингушетия составила 77,8%, в Чеченской Республике — 60,7%. Об этом сообщает пресс-релиз Российского союза автостраховщиков (РСА).

В целом по стране доля незастрахованных по ОСАГО автовладельцев по итогам 2023 года снизилась до 8,3% (годом ранее она составляла 9,6%). Отметили в РСА В ряде регионов процент водителей без полисов ОСАГО можно назвать незначительным: 0,9% в Республике Татарстан, 1,6% в Самарской области и 1,8% в Москве.

В ряде регионов доля автовладельцев без ОСАГО огромна, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Так, помимо Республики Ингушетия и Чеченской Республики, по экспертной оценке, более трети всех автовладельцев не приобретают полисы ОСАГО в Республике Северная Осетия-Алания (38,5% водителей без ОСАГО в 2023 году) и Республике Дагестан (34,4%).

Такая доля незастрахованных по ОСАГО водителей в этих регионах ущемляет интересы добросовестных автовладельцев, приобретающих полисы обязательной «автогражданки», сообщил президент РСА Евгений Уфимцев. В случае аварии не по их вине им с большой вероятностью придется взыскивать ущерб с виновника ДТП в гражданском порядке, что долго, дорого и далеко не всегда заканчивается получением достаточной компенсации, отметил он.

По словам Евгения Уфимцева, необходим централизованный контроль за наличием полисов ОСАГО, который можно обеспечить проверкой наличия полиса обязательной «автогражданки» при помощи камер.

«Недопустима ситуация, когда у добросовестного автовладельца вероятность попасть в ДТП, виновник которого не застрахован по ОСАГО, составляет 30–50% и тем более — почти 80%. Если эту проблему не решать, мы в ряде регионов вернемся к разборкам на дорогах из-за аварий в стиле 90-х», — сказал Евгений Уфимцев.

25 марта Российский союз страховщиков назвал регионы-лидеры по частоте страховых случаев по ОСАГО. Первое место заняла Республика Дагестан, как и годом ранее. В этом регионе почти каждый десятый автомобилист с обязательной автогражданкой становился виновником ДТП.

Частота страховых случаев в Дагестане составила 9,3%, на втором месте расположилась Республика Ингушетия (8%), на третьем — Чеченская Республика (7,4%). При этом средняя частота страховых случаев по ОСАГО в РФ составила 4,5%, снизившись по сравнению с 2022 годом (5,1%).