Похороны Ширвиндта пройдут 14 апреля в кругу близких
Похороны народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта пройдут 14 апреля на Новодевичьем кладбище в кругу его близких и сотрудников театра. Об этом стало известно 10 апреля из в сообщения, опубликованного на сайте Театра сатиры.
«Похороны народного артиста России Александра Анатольевича Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня. По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», — говорится в сообщении.
Ранее, 3 апреля, стало известно, что в Театре сатиры подготовят вечер памяти, приуроченный к дню рождения Ширвиндта. Он пройдет 19 июля.
Ширвиндт умер 15 марта в больнице в возрасте 89 лет. Прощание с ним прошло 18 марта в Театре сатиры. В ходе мероприятия народная артистка РФ Вера Алентова отметила особый талант актера, а директор театра «Ленком» Марк Варшавер назвал Ширвиндта человеком с большой буквы.
Президент России Владимир Путин заявил, что Ширвиндт был выдающимся актером и режиссером. Он отметил, что артист посвятил себя служению искусству, работал с полнейшей отдачей и демонстрировал открытость и доброжелательность в отношениях с коллегами, учениками и поклонниками.
Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956-м окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина и был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола («Ленком Марка Захарова»). В том же году сыграл свою первую роль в фильме «Она вас любит». В 1968-м перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной.
В марте 1970-го начал работать в Московском академическом театре сатиры, в 2000 году был назначен его художественным руководителем. В октябре 2021-го Ширвиндт стал президентом Театра сатиры, на посту художественного руководителя его заменил Сергей Газаров.