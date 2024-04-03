В Театре сатиры подготовят вечер памяти ко дню рождения Ширвиндта

Театр сатиры подготовит вечер памяти ко дню рождения ушедшего из жизни народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Об этом 3 апреля сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Вечер памяти мы начали готовить несколько дней назад. И он состоится. Мы запланировали его в день 90-летия Александра Анатольевича. 19 июля», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что театр не отменял вечер памяти Ширвиндта, был отменен назначенный на 3 апреля спектакль «Где мы?». В учреждении отметили, что после ухода из жизни Андрея Миронова был снят с репертуара спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро», а после смерти Веры Васильевой — «Вера».

Александр Ширвиндт умер 15 марта в больнице в возрасте 89 лет. Прощание с ним прошло 18 марта в Театре сатиры. В ходе мероприятия народная артистка РФ Вера Алентова отметила особый талант актера, а директор театра «Ленком» Марк Варшавер назвал Ширвиндта человеком с большой буквы.

Президент России Владимир Путин заявил, что Ширвиндт был выдающимся актером и режиссером. Он отметил, что артист посвятил себя служению искусству, работал с полнейшей отдачей и демонстрировал открытость и доброжелательность в отношениях с коллегами, учениками и поклонниками.

Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956-м окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина и был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола («Ленком Марка Захарова»). В том же году сыграл свою первую роль в фильме «Она вас любит». В 1968-м перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной.

В марте 1970-го начал работать в Московском академическом театре сатиры, в 2000 году был назначен его художественным руководителем. В октябре 2021-го Ширвиндт стал президентом Театра сатиры, на посту художественного руководителя его заменил Сергей Газаров.