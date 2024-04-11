Субидируемые авиаперелеты хотят распространить на инвалидов II группы. С такой просьбой в адрес главы Минтранса Виталия Савельева обратилась первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова.

«29 февраля в рамках оглашения послания Федеральному собранию президентом Владимиром Путиным была поставлена задача по увеличению интенсивности авиационного сообщения в России к 2030 году в 1,5 раза к уровню 2023 года. Представляется, что одним из необходимых условий для этого является доступность авиабилетов для российских граждан», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

В нем отмечается, что с этой целью в России действует программа субсидирования воздушных перевозок, в рамках которой авиабилеты по сниженным ценам могут приобрести, в том числе представители различных льготных категорий. В их числе молодые люди до 23 лет, женщины от 55 и мужчины от 60 лет, взрослые с инвалидностью первой группы и сопровождающие их лица, люди, которым присвоили категорию «инвалид с детства» второй или третьей группы.

«Из приведенного выше списка следует, что значительный акцент в программе сделан на поддержку людей с инвалидностью. Однако в нем отсутствуют лица, имеющие инвалидность второй группы. При этом, согласно приказу Минтруда, критерием для установления второй группы инвалидности является серьезное нарушение здоровья человека с III степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 70 до 80%), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами», — подчеркивает в обращении депутат.

В частности, к инвалидам II группы могут быть отнесены лица, страдающие церебральным параличом, умственной отсталостью, тяжелой формой артрита или системного склероза, люди с нарушениями координации, затрудняющими ходьбу или стояние, лица с остротой зрения от 10 до 5%.

«В результате лица, имеющие инвалидность второй группы, могут осуществлять трудовую деятельность только на специально оборудованных рабочих местах, что приводит к сокращению доходов и возможностей для трудовой ответственности. Вместе с тем, по данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономкласса по России к февралю 2024 года выросла на 42% по сравнению с февралем 2023 года. Экспертами прогнозируется дальнейший рост цен на авиабилеты», — отмечает Яна Лантратова и просит Виталия Савельева рассмотреть возможность расширения субсидируемых перелетов.

Ранее, 3 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за шесть лет в стране планируется обновить не менее 75 аэропортов. По его словам, в прошлом году отремонтировали и ввели в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске и Магнитогорске.

До этого, в августе, Мишустин указал, что правительство рассмотрит пакет мер помощи авиастроительной отрасли. По его словам, кабмин изменит правила представления субсидий из федерального бюджета. Такое решение даст возможность ряду авиастроительных предприятий использовать около 20 млрд рублей на техническое перевооружение.