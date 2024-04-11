Реклама
Прямой эфир
Мир
В США подтвердили планы разместить ракеты в Азии до конца года
Мир
Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост при новом наступлении
Мир
Британские СМИ сообщили об угрозе для сельского хозяйства страны из-за дождей
Мир
В МИД Швейцарии подчеркнули необходимость участия РФ в мирном процессе
Мир
Во Франции на заводе по производству биотоплива произошел взрыв
Происшествия
В Бордо один человек убит и еще один ранен в результате нападения
Мир
Американский сенатор обвинил Киев в покупке зарубежных вилл за счет помощи США
Мир
В Испании священник сгорел заживо из-за упавшей со свечки искры
Армия
МО РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Общество
Уровень воды в Урале достиг рекордных значений за всю историю наблюдений
Мир
Гуцул подвергли проверке в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы
Мир
Байден анонсировал создание США, Японией и Австралией совместных структур ПРО
Мир
Байден заявил о зависимости исхода конфликта на Украине от решения конгресса США
Мир
Байден пообещал отправить японского астронавта на Луну
Спорт
Правление ФХР рассмотрит вопрос о смягчении лимита на легионеров в КХЛ
Мир
Зеленский допустил обсуждение мирного плана с Москвой

Субидируемые авиаперелеты хотят распространить на инвалидов II группы

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Субидируемые авиаперелеты хотят распространить на инвалидов II группы. С такой просьбой в адрес главы Минтранса Виталия Савельева обратилась первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова.

«29 февраля в рамках оглашения послания Федеральному собранию президентом Владимиром Путиным была поставлена задача по увеличению интенсивности авиационного сообщения в России к 2030 году в 1,5 раза к уровню 2023 года. Представляется, что одним из необходимых условий для этого является доступность авиабилетов для российских граждан», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

В нем отмечается, что с этой целью в России действует программа субсидирования воздушных перевозок, в рамках которой авиабилеты по сниженным ценам могут приобрести, в том числе представители различных льготных категорий. В их числе молодые люди до 23 лет, женщины от 55 и мужчины от 60 лет, взрослые с инвалидностью первой группы и сопровождающие их лица, люди, которым присвоили категорию «инвалид с детства» второй или третьей группы.

«Из приведенного выше списка следует, что значительный акцент в программе сделан на поддержку людей с инвалидностью. Однако в нем отсутствуют лица, имеющие инвалидность второй группы. При этом, согласно приказу Минтруда, критерием для установления второй группы инвалидности является серьезное нарушение здоровья человека с III степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 70 до 80%), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами», — подчеркивает в обращении депутат.

В частности, к инвалидам II группы могут быть отнесены лица, страдающие церебральным параличом, умственной отсталостью, тяжелой формой артрита или системного склероза, люди с нарушениями координации, затрудняющими ходьбу или стояние, лица с остротой зрения от 10 до 5%.

«В результате лица, имеющие инвалидность второй группы, могут осуществлять трудовую деятельность только на специально оборудованных рабочих местах, что приводит к сокращению доходов и возможностей для трудовой ответственности. Вместе с тем, по данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономкласса по России к февралю 2024 года выросла на 42% по сравнению с февралем 2023 года. Экспертами прогнозируется дальнейший рост цен на авиабилеты», — отмечает Яна Лантратова и просит Виталия Савельева рассмотреть возможность расширения субсидируемых перелетов.

Расправить сети: запущена программа ремонта военных аэродромов
В первую очередь в порядок приведут места базирования авиации в Московском и Ленинградском округах

Ранее, 3 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за шесть лет в стране планируется обновить не менее 75 аэропортов. По его словам, в прошлом году отремонтировали и ввели в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске и Магнитогорске.

До этого, в августе, Мишустин указал, что правительство рассмотрит пакет мер помощи авиастроительной отрасли. По его словам, кабмин изменит правила представления субсидий из федерального бюджета. Такое решение даст возможность ряду авиастроительных предприятий использовать около 20 млрд рублей на техническое перевооружение.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024