Украинские СМИ сообщили о достижении страной рекордно низкого уровня рождаемости

Уровень рождаемости на Украине достиг минимального за последние 300 лет значения. Об этом в среду, 10 апреля, написало украинское издание «Тексты», журналисты которого провели собственное исследование.

«В 2023 году родилось меньше всего детей за последние 300 лет», — говорится в материале.

Отмечается, что при исследовании за основу также была взята информация украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны.

По информации авторов материала, за 2023 год в Украине родилось 187 тыс. детей, что стало наименьшим числом за историю исследования.

29 марта украинское издание «Страна.ua» сообщало, что население страны может сократиться до 25 млн человек к 2051 году. Отмечается, что средняя продолжительность жизни мужчин в стране с 2020 по 2023 год сократилась с 66,4 до 57,3 года, а женщин — с 76,2 до 70,9 года. Также мигрировало более 6 млн женщин и детей, а рождаемость снизилась с 2021 года на 45%.

В середине сентября 2023 года бывший главный аналитик МИД Японии, профессор Университета Досися Масару Сато заявил о катастрофическом сокращении численности населения Украины. В 1991 году на ее территории официально проживало 55 млн человек, а в 2001 году эта цифра упала до 47 млн, отметил эксперт.