Госдума одобрила проект о борьбе с фиктивными браками

Госдума приняла 10 апреля в первом чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициативу внесли в ноябре 2023 года. Ее авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Отмечается, что фиктивные браки стали одним из самых простых и распространенных оснований получения иностранцами вида на жительство и гражданства РФ.

Законопроектом предлагается установить для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке срок нахождения в браке два года. Сейчас необходимое время в браке составляет один год.

Ранее, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нужно обновить подходы к миграционной политике, потому что русские люди годами не могут получить гражданство. Путин добавил, что решающим в вопросах миграционной политики должен быть принцип, чтобы в страну могли въезжать только те, кто уважает ее культуру, историю, язык и традиции.

За день до этого, 1 апреля, МВД РФ предложило уменьшить срок временного пребывания мигрантов в России до 90 дней суммарно в течение одного календарного года. Также ведомство выступило с инициативой обязать всех иностранцев при въезде в РФ проходить дактилоскопию и фотографироваться.

В Минтруде 26 марта сообщили, что разработали законопроект, который предлагает ограничить двумя годами срок заключения трудовых договоров с мигрантами. Специальная компания будет выполнять целевой набор таких иностранных граждан. Профильный комитет Государственной думы поддержал этот проект.

В декабре 2023 года Путин также указал на то, что в ситуации с миграцией в России должен соблюдаться этнокультурный баланс. Въезд иностранцев должен соответствовать интересам экономики РФ.