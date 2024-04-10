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Футболист Павлюченко стал тренером нападающих в клубе «Родина-2»

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Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
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Бывший игрок российской сборной Роман Павлюченко стал тренером нападающих в футбольном клубе «Родина-2». Об этом 10 апреля говорится в Telegram-канале клуба.

«Легендарный форвард сборной России, «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива» присоединился к команде и будет помогать нападающим совершенствовать свое мастерство», — сообщили в команде.

42-летний Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2022 году. В составе красно-белых форвард трижды был серебряным призером чемпионата России, а также взял кубок страны в сезоне 2002/2003. Выступая за «Локомотив», он выиграл этот трофей в сезоне 2013/2014, а также стал бронзовым призером первенства страны.

В составе национальной сборной выиграл бронзовые медали на чемпионате Европы в 2008 году. В 2006 и 2007 становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

Помимо отечественных клубов, с 2008 по 2012 годы выступал за команду из английской премьер-лиги «Тоттенхэм», в составе которого забил 21 мяч.

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Ранее, 5 апреля, главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев возглавил грозненский «Ахмат». Отмечается, что наставник будет совмещать работу в российском клубе и сборной, которой он руководит с 2022 года. 46-летний специалист был главным тренером второй команды с 2013 по 2017 годы и работал в тренерском штабе основы в 2018 и 2019 годах. Также он возглавлял махачкалинский «Анжи», ростовскую «Чайку» и клуб из Казахстана «Шахтер», представляющий Караганду.

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