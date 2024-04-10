Десятков принял предложение возглавить хоккейный клуб «Витязь»

Помощник главного тренера тальяттинской «Лады» Павел Десятков принял предложение возглавить подмосковный хоккейный клуб «Витязь». Об этом 10 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора «Лады» Александра Чеботарева.

Чеботарев рассказал, что Десяткову поступило предложение о работе главным тренером хоккейного клуба «Витязь», специалист его принял.

«Честно говоря, я тоже придерживаюсь такой точки зрения, что не каждый день такие предложения поступают, это определенный карьерный рост. Я считаю, мы не имеем морального права его удерживать здесь. Со всеми он переговорил, всех поставил в известность, общее мнение такое, что никто не возражает против его перехода», — заявил генеральный директор «Лады».

В нынешнем сезоне главным тренером «Витязя» был Дмитрий Рябыкин, с которым команда не смогла пробиться в плей-офф

Сезон-2023/2024 Павел Десятков работал ассистентом главного тренера «Лады» Олега Браташа. До этого два сезона 49-летний специалист возглавлял красноярский «Сокол».