Испанского теннисиста Кортеса отстранили на 15 лет за договорные матчи

Испанского теннисиста Аарона Кортеса Алькараса дисквалифицировали на 15 лет за договорные матчи. Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Он признался в 35 нарушениях Теннисной антикоррупционной программы (TACP) в период с 2016 по 2018 год. Среди них договорные матчи, получение денежных средств для их организации, ставки на игры и взятки в обмен на wild card (приглашение на соревнование в обход требований для участия). Спортсмена оштрафовали на $75 тыс.

«Срок дисквалификации игрока начался 27 марта 2024 года и закончится в 00:00 26 марта 2039 года. В течение периода дисквалификации Кортесу запрещается играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные членами ITIA (ATP, WTA и другие. — Ред.) или любая национальная ассоциация», — отмечается в публикации агентства от 9 апреля.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года за употребление триметазидина. Панель арбитров приняла решение аннулировать результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года. После данного решения Международным союзом конькобежцев (ISU) были перераспределены и достижения командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, и Россия опустилась с первого места на третье.

Позднее, в феврале, CAS зарегистрировал апелляции на решение ISU о перераспределении результатов. Они были поданы спортивными организациями Канады, которые потребовали переместить свою страну на третью строчку, а Россию — на четвертую. Олимпийский комитет РФ (ОКР) и ФФККР запросили вернуть отечественным спортсменам первое место.