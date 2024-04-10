Стоимость строительства загородного дома в России увеличилась на 30% за год

В России стоимость строительства загородного дома в среднем увеличилась на 30% за год за счет роста цен на строительные материалы. Это следует из данных «Торговой Сети «Технониколь», с которыми ознакомились «Известия».

По данным аналитиков, за последний год существеннее всего выросли цены на минеральную вату — на 40% и теплоизоляционные плиты PIR — 38%. Также на 30% выросла стоимость гипсокартона и ориентировочно-стружечной плиты. Кроме того, подорожали битумные гидроизоляционные материалы — на 20%, пазогребневые плиты — 12%, а гибкая черепица прибавила в цене 10% год к году.

«Несмотря на рост себестоимости строительства загородных домов, мы ожидаем стабильный сезонный спрос на материалы. Во-первых, продолжают действовать программы льготной ипотеки, стимулирующие спрос на индивидуальное жилищное строительство. Во-вторых, обязательства по строительству, которые были взяты заказчиками и строителями в 2023 году, необходимо довести до завершения», — рассказал генеральный директор «Торговой Сети «Технониколь» Анатолий Нестеров.

Также он привел данные Центробанка РФ, согласно которым по итогам прошлого года количество наличных денег у населения страны увеличилось и превысило 18 трлн рублей. Он не исключил, что многие россияне инвестируют средства в строительство частных домов.

Ранее, 10 марта, в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что спрос россиян на загородную недвижимость растет рекордными темпами — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он выше на 68%. По их прогнозу, в этом году спрос на земельные участки, дачи и дома может превысить спрос на городские квартиры.