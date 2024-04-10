В Подольске женщина избила двух школьниц на детской площадке
Женщина избила двух девочек на детской площадке в Подольске Московской области. Об этом 10 апреля сообщил источник «Известий».
Уточняется, что инцидент произошел 9 апреля, когда девочки девяти и семи лет играли на площадке. В итоге нападения дети были госпитализированы. У 9-летней девочки сломан позвоночник, а у 7-летней врачи диагностировали сотрясение мозга, рассказал собеседник издания.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее, в феврале, сообщалось, что жительница Удмуртии избивала в течение почти двух недель своих двухмесячных детей. Следователи уточнили, что причиной агрессии стал плач новорожденных. Дети были госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.