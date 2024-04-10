Пост сдан: как отмечают Ураза-байрам во всем мире

Мусульмане встречают Ураза-байрам — один из пяти главных праздников ислама. Он символизирует завершение поста в Рамадан. Считается, что праздник установил пророк Мухаммед в 624 году. В Индонезии верующие совершают молитву на острове Ява. Как празднуют мусульмане в разных странах — в фотогалерее «Известий»