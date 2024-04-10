Пост сдан: как отмечают Ураза-байрам во всем мире

Мусульмане встречают Ураза-байрам — один из пяти главных праздников ислама. Он символизирует завершение поста в Рамадан. Считается, что праздник установил пророк Мухаммед в 624 году. В Индонезии верующие совершают молитву на острове Ява. Как празднуют мусульмане в разных странах — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Noushad Thekkayil
Ребенок в столице Катара Дохе во время празднования Ураза-байрама
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Фото: REUTERS/Riska Munawarah
Факельное шествие молодых мусульман в Банда-Ачехе на Суматре
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Верующая девушка из Пакистана украшает ладони узорами хной
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Фото: REUTERS/Riska Munawarah
Массовая молитва в мечети Байтуррахман в Индонезии в честь Ураза-байрама
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Фото: REUTERS/Saleh Salem
Мусульманская семья отмечает завершение священного месяца Рамадан на стадионе в Катаре
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Фото: REUTERS/Florion Goga
Вид с дрона на албанских мусульман в Тиране на площади Скандербега
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Московские верующие собираются у городских мечетей, в честь праздника перекрыты близлежащие улицы
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Фото: Global look Press/XinHua/Kalila
Традиционная мусульманская кухня на улицах Семаранга на северном побережье острова Ява
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Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
В Крыму верующие посещают Соборную мечеть в Симферополе
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Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
Праздничная молитва женщины в столице Румынии Бухаресте
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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Египетские мусульмане у пирамид в Гизе выразили поддержку палестинцам, окрасив в цвета их флага воздушные шары
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