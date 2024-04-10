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Школьники рассказали, какие произведения хотели бы включить в уроки по литературе

Опрос: школьники хотели бы включить в программу по литературе Оскара Уайльда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Онлайн-школа для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ «Вебиум» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провели опрос среди 650 учеников 8–11 классов и выяснили, что они думают об уроках литературы. В частности, учащихся попросили назвать три произведения, которые они хотели бы включить в школьную программу. Результатами опроса с «Известиями» поделились в среду, 10 апреля.

Выяснилось, что больше всего в списке школьной литературы хотят видеть «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда (59 ответов) и произведения Рэя Брэдбери (54 ответа). Третье место поделили «Гарри Поттер» Джоан Роулинг и «1984» Джорджа Оруэлла (43 ответа за каждое произведение). 36 человек предложили включить в список Луизу Мэй Олкотт «Маленькие женщины», 34 ученика хотели бы проходить в школе Ремарка.

Из отечественных классиков ученики не прочь увидеть в программе «Анну Каренину» Льва Толстого (12 человек) и «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского (12 человек).

Самым любимым школьным произведением учеников стало «Преступление и наказание» Федора Достоевского (126 ответов). С разницей лишь в один голос уступила книга «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (125 ответов). На третьем месте — Иван Тургенев с романом «Отцы и дети» (64 ответа). «Герой нашего времени» отметили 54 человека. Реже всего упоминали «Мцыри» Михаила Лермонтова и «Недоросль» Дениса Фонвизина — по три голоса за каждого.

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В феврале руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева рассказала «Известиям», как школьникам набрать на экзамене максимальное количество баллов. Говоря про подготовку к ЕГЭ, она отметила, что очень важно уделять внимание дисциплине. Прежде всего следует составить план по изучению тем, а в нем расставить контрольные точки. Наибольшее число баллов приносят задания с развернутым ответом.

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