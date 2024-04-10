Глава Карелии сообщил о планах строительства нового аэропорта в республике

В карельском городе Костомукша построят аэропорт. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил губернатор республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что объект включен в федеральную целевую программу развития республики, продленную по поручению президента России Владимира Путина до 2030 года.

Парфенчиков добавил, что в 2028–2029 годах уже планируют запустить авиасообщение. Кроме аэропорта в Костомукше планируют построить детскую поликлинику.

«Также в рамках ФЦП построим детскую поликлинику. Поставили в график на 2028-2030 годы. Обратились костомукшане и по поводу нового томографа. Да, он здесь действительно необходим — каждый раз в Петрозаводск не наездишься. Поэтому до конца следующего года обязательно приобретем», — говорится в сообщении главы региона.

11 января стало известно, что единственный аэропорт в Карелии «Петрозаводск» будет закрыт с 1 по 31 мая 2024 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Петрозаводск связывают с городами России восемь авиамаршрутов — в Екатеринбург, Казань, Калининград, Магас, Минеральные Воды, Москву, Сочи, Череповец.