Набиуллина заявила о росте экономики РФ высокими темпами

Экономика РФ в первом квартале 2024 года продолжает расти высокими темпами, заявила 10 апреля глава Центрального Банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

«Осенью было много опасений, мы с вами обсуждали это, что повышение ключевой ставки ставит крест на развитии экономики, но мы видим, что это не так. В четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным», ― сказала она в Госдуме.

Глава регулятора отметила, что по итогам года ВВП вырос на 3,6%, добавив, что пик инфляции остался позади.

На данный момент ключевая ставка находится на уровне 16% годовых. Совет директоров ЦБ 22 марта сохранил показатель.

8 апреля Набиуллина отметила, что ЦБ сможет начать снижать ключевую ставку уже в этом году, скорее во второй половине года. По ее словам, это станет возможным, если инфляция будет устойчиво замедляться.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка. По ней Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам сроком на семь дней, кроме того, это максимальная ставка, по которой ЦБ готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.