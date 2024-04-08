Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года

Банк России сможет начать снижать ключевую ставку уже в этом году, скорее во второй половине года, если инфляция будет устойчиво замедляться. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая 8 апреля на совместном заседании комитетов Госдумы.

«Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года», — указала финансист.

Она подчеркнула, что инфляционные риски остаются высокими, кроме того, есть и другие факторы, которые заставляют Центральный банк (ЦБ) быть осторожным.

Совет директоров ЦБ 22 марта сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В этот же день Набиуллина напомнила, что к снижению ставки можно будет приступить после того, как наступит действительно устойчивое снижение инфляции.

До этого, в феврале, глава ЦБ также отмечала, что первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года. По ее словам, сам процесс снижения будет постепенным и плавным.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка. По ней Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам сроком на семь дней, кроме того, это максимальная ставка, по которой ЦБ готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.