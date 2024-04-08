Реклама
Прямой эфир
Экономика
Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнерами России в 2023 году
Общество
Путин поручил обеспечить бесперебойную связь вдоль автодорог
Мир
FT сообщила о полном уничтожении нескольких электростанций на Украине
Общество
Путин поручил учредить госнаграду для заслуженных профессиональных династий
Мир
В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией
Общество
ФСБ задержала пять человек по делу о мошенничестве через украинский call-центр
Экономика
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года
Мир
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации в Ливане лидера диверсантов «Хезболлы»
Армия
Правительство утвердило постановление о мерах поддержки добровольцев Росгвардии
Общество
В Оренбургской области сообщили о затоплении 10,1 тыс. домов
Мир
В МИДе намерены оставить здание посольства Украины в Москве неприкосновенным
Культура
Рок-группа «Пикник» возобновит гастрольный тур
Мир
В ФРГ заявили о незаинтересованности в расследовании подрывов на «Северных потоках»
Мир
Премьер-министр Австралии усомнился в качестве расследования гибели волонтеров WCK
Мир
МИД РФ уличил западные СМИ в умалчивании числа жертв теракта в «Крокусе»
Общество
В Новотроицке Оренбургской области произошел перелив воды через дамбу

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года

Набиуллина: ЦБ может снизить ключевую ставку в текущем году при снижении инфляции
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России сможет начать снижать ключевую ставку уже в этом году, скорее во второй половине года, если инфляция будет устойчиво замедляться. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая 8 апреля на совместном заседании комитетов Госдумы.

«Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года», — указала финансист.

Она подчеркнула, что инфляционные риски остаются высокими, кроме того, есть и другие факторы, которые заставляют Центральный банк (ЦБ) быть осторожным.

Результаты спроса: рынок ожидает сохранения ключевой на уровне 16%
Почему пока рано смягчать денежно-кредитную политику и когда это станет возможно

Совет директоров ЦБ 22 марта сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В этот же день Набиуллина напомнила, что к снижению ставки можно будет приступить после того, как наступит действительно устойчивое снижение инфляции.

До этого, в феврале, глава ЦБ также отмечала, что первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года. По ее словам, сам процесс снижения будет постепенным и плавным.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка. По ней Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам сроком на семь дней, кроме того, это максимальная ставка, по которой ЦБ готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024