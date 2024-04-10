Кубок Петербурга по ралли-кроссу 2024 начнется на «Игора Драйв» 2 июня

Кубок Санкт-Петербурга по ралли-кроссу RallyX Igora Drive 2024 стартует 2 июня. Динамичная гонка будет состоять из «хитов» и финальных заездов.

Авто проедут несколько интенсивных кругов по трассе с трамплином. Покрытие трека смешанное: грунт-асфальт и рельеф, как у американских горок. Петербургская трасса — единственная в стране, имеющая лицензию Международной автомобильной федерации (FIA). Она включает в себя 12 поворотов, трамплин и перепад высот 20 м.

В процессе гонки позиция лидера может измениться в любую секунду. Так, удлиненный джокер-круг, который должен пройти пилот в каждом заезде, может существенно скорректировать финальные итоги. Это добавляет гонке непредсказуемости и требует от участников мыслить стратегически.

Авто перед гонкой совершенствовались десятки раз, самые мощные из них могут разогнаться до 100 км/ч за две секунды. Машины также оснащены подвеской, способной «переварить» энергию после головокружительных прыжков на трассе.

Следующий этап RallyX Igora Drive 2024 пройдет 4 августа, а финальный — 15 сентября. Пилоты поборются за победу в восьми различных классах — от детских кросс-картов до суперавто. Помимо гонки, зрителей ждет развлекательная программа с детскими активностями и полюбившийся талисман — рысь Сид.

Ранее, 4 апреля, стало известно, что 18 мая на автодроме «Игора Драйв» состоятся чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) и третий этап чемпионата и первенства Санкт-Петербурга по мотокроссу MX IIgora Drive 2024. Соревнования продлятся два дня.